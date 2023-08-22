Подмосковье 22 августа 2023, 17:20 Высота построенных за три года многоэтажек в Подмосковье оказалась равна 63 Эйфелевым башням Unsplash

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Высоту всех построенных за три года многоквартирных домов посчитали в Московской области. Главгосстройнадзор заявил, что данная величина оказалась эквивалентна высоте 63 Эйфелевым башням.

Высота всех новостроек, возведенных в регионе в период с 2020 по 2023 год, составила 20 790 метров, что соответствует 63 Эйфелевым башням, 2,3 Эвереста или 88,5 Сталинским высоткам.

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Отмечается, что всего с начала года на территории региона под надзором ведомства начали строить 89 многоквартирных жилых домов.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего обращения к жителям заявил, что проблему с обманутыми дольщиками в регионе решат до конца года.

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