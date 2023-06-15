Подмосковье 15 июня 2023, 12:19 Высокую пожарную опасность спрогнозировали в лесах Подмосковья с 15 по 17 июня Комитет лесного хозяйства МО

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На большей части Московской области с 15 по 17 июля ожидают третий класс пожарной опасности, в Ногинском и Ступинском лесничествах — третий. Об этом сообщили в Комлесхозе Подмосковья.

За 14 июня в Ногинском лесничестве зафиксировали два пожара. Их ликвидировали в тот же день с помощью восьми машин и 18 человек.

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В ближайшие дни в Подмосковье воздух прогреется до 27-29 градусов тепла. Осадков не ожидается. Жаркая и сухая погода продержится до конца выходных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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