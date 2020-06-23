Высоковольтную подстанцию в Раменском модернизируют. Это улучшит качество электроснабжения

На юге Подмосковья реконструируют высоковольтную подстанцию «Раменская». Ее построили в 1942 году. Она получит современный облик и новые возможности для подключения потребителей. Мощность вырастет на 60%. Это улучшит качество и надежность электроснабжения местных жителей.

А первый этап реконструкции питающего центра запланировали на конец этого года. Здесь смонтируют экологичное комплексное оборудование. Действующие воздушные линии модернизируют.

В дальнейшем, уже на втором и третьем этапах, заменят силовые трансформаторы, увеличив мощность. Оборудуют современные распределительные установки.

Эту подстанцию модернизируют энергетики компании «Россети Московский регион». Работы вели даже в период пандемии. Это отметил первый заместитель генерального директора Дмитрий Гвоздев.

Реконструкция не останавливалась ни на минуту, велась в соответствии с планом Дмитрий Гвоздев.

В Раменском проживают больше 62 тысяч человек, расположено порядка 70 социальных объектов и предприятий. Обновленная подстанция создаст резервные мощности для развития округа.