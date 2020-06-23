    23 июня 2020, 13:35

    Высоковольтную подстанцию в Раменском модернизируют. Это улучшит качество электроснабжения

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    На юге Подмосковья реконструируют высоковольтную подстанцию «Раменская». Ее построили в 1942 году. Она получит современный облик и новые возможности для подключения потребителей. Мощность вырастет на 60%. Это улучшит качество и надежность электроснабжения местных жителей.
    Высоковольтную подстанцию в Раменском модернизируют. Это улучшит качество электроснабжения | Изображение 1

    А первый этап реконструкции питающего центра запланировали на конец этого года. Здесь смонтируют экологичное комплексное оборудование. Действующие воздушные линии модернизируют.

    В дальнейшем, уже на втором и третьем этапах, заменят силовые трансформаторы, увеличив мощность. Оборудуют современные распределительные установки.

    Высоковольтную подстанцию в Раменском модернизируют. Это улучшит качество электроснабжения | Изображение 2

    Эту подстанцию модернизируют энергетики компании «Россети Московский регион». Работы вели даже в период пандемии. Это отметил первый заместитель генерального директора Дмитрий Гвоздев.

    Реконструкция не останавливалась ни на минуту, велась в соответствии с планом

    Дмитрий Гвоздев.
    Высоковольтную подстанцию в Раменском модернизируют. Это улучшит качество электроснабжения | Изображение 3

    В Раменском проживают больше 62 тысяч человек, расположено порядка 70 социальных объектов и предприятий. Обновленная подстанция создаст резервные мощности для развития округа.