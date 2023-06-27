Подмосковье 27 июня 2023, 15:23 Высокотехнологичную операцию на сетчатке глаза провели 66-летнему пациенту в Мытищах

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Офтальмологи из Мытищ вернули зрение 66-летнему пациенту. Они провели высокотехнологичную операцию при макулярном разрыве сетчатки глаза.

Такая же операция, но на другом глазу, была у 66-летнего пациента два года назад. Результат положительный — зрение восстановилось до 80%.

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Симптомами макулярного разрыва являются искривление прямых линий, снижение остроты и выпадение части поля зрения в центре, когда не видно часть букв или лица. Столкнувшись со знакомыми проблемами, пожилой мужчина вновь обратился к специалистам.

«Огромное спасибо мытищинским офтальмологам. Я стал гораздо лучше видеть. Прохожу лечение в четвертый раз. Впечатление, что попал в крупный федеральный центр. Здесь работают настоящие профессионалы», — поделился Юрий Кульгавый.

Пациент улучшил зрение с 20% до 60%. Вскоре после операции острота зрения вырастет еще больше.

«Такие операции проводим в отделении регулярно и абсолютно бесплатно в рамках ОМС. Таким методом вернули зрение 78-ми пациентам. К нам приезжают жители Сергиева-Посада, Щелково, Королева, Пушкино и Фрязино. За прошлый год было проведено почти три тысячи операций», — рассказал заведующий отделением Павел Назаров.

Отделение офтальмологии оказывает специализированную и высокотехнологичную помощь при катаракте, глаукоме, отслойке сетчатки и других заболеваниях.

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