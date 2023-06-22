Эксклюзив 22 июня 2023, 18:05 Депутат Шапкин отметил высокий уровень подготовки военнослужащих по контракту в Подмосковье

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Подмосковные военнослужащие во все времена отличались высоким уровнем физической подготовки и силы духа, сказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин в беседе с «360». По его словам, сегодня заключившие контракт бойцы продолжают традиции дореволюционных и советских солдат.

«История Великой Отечественной войны хранит множество примеров мужества и героизма солдат и офицеров наших земляков. И сегодня, активно пополняя ряды молодых контрактников, военнослужащие продолжают славные традиции наших отцов и дедов. Не нужно переживать, что они испугаются в опасной ситуации, потому что они уже много раз проходили все на учениях, а значит, могут выполнять поставленные перед ними боевые задания на высоком профессиональном уровне», — заявил депутат.

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По мнению Шапкина, военная служба по контракту в Вооруженных силах России органически сочетает в себе государственные и личные интересы. Это добровольный вклад в защиту страны и социально-экономическая стабильность.

«При поддержке государственных программ и гарантий военная служба по контракту стремительно набирает статус престижной и достойной профессии, что подтверждается большим количеством обращений граждан в пункты отбора на военную службу по контракту всех субъектов нашей страны и активными массовыми вливаниями в ряды Вооруженных сил России уже прошедших отбор кандидатов», — подчеркнул он.

По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева 24 апреля открыли пункт отбора и подготовки на службу по контракту в Балашихе. Такой формат является первым в Подмосковье и уникальным для России.

Там можно пройти медицинскую комиссию, заключить контракт на службу, оформить документы, решить вопросы с выплатами, льготами для семьи и многое другое. Пункт обладает всем необходимым для того, чтобы любой желающий из любого России страны мог приехать и заключить контракт с Минобороны, получить ответы на все интересующие вопросы о службе.

Меры поддержки контрактников

Также Владимир Шапкин напомнил о мерах поддержки для военнослужащих. Единовременная выплата контрактникам в Московской области является одной из самых больших по России и составляет 600 тысяч рублей.

Каждый военнослужащий получает зарплату, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее для них предусмотрена увеличенная пенсия. Семьи бойцов также могут рассчитывать на ряд льгот.

Детям выделяют путевки в летние лагеря, бесплатное питание в школе и квоты на обучение в вузах, пожилым родителям солдат оказывают безвозмездные социальные услуги на дому, а для жен организовывают профобучение и дополнительное образование.

Контрактники имеют право на кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам, кроме алиментов, на сохранение рабочего места, академический отпуск, бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, приобретение жилья по военной ипотеке и так далее.

«Военнослужащий по контракту в состоянии планировать свой бюджет в долгосрочной перспективе. Уверенность и спокойствие — залог успеха качественной и добросовестной службы», — добавил депутат Мособлдумы.

Центр подготовки добровольцев для службы по контракту находится в Подмосковье по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2. Приехать в пункт и пройти обучение могут мужчины из любого региона России.

Подробности о службе можно уточнить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Информация о мерах социальной поддержки доступна на портале контрактмо.рф.