12 сентября 2023, 13:25
Андрей Воробьев: высокий уровень безопасности выборов обеспечили в Подмосковье
Голосование в Подмосковье прошло стабильно и без происшествий. Правоохранители обеспечили высокий уровень безопасности выборов, отметил губернатор Андрей Воробьев. Он поблагодарил все профильные службы за профессионализм.
«Хочу поблагодарить всех, кто обеспечивал безопасность, потому что все массовые мероприятия и все, что касается политических процессов, всегда нуждается в профессионализме, в усилении. У нас все прошло стабильно и успешно», — сказал Воробьев.
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По его словам, особое значение во все времена имеет командная работа. Она лежит в основе всех важных процессов.
«Там, где есть качественное общение, есть и высокий результат. Причем мы прекрасно понимаем, что человек голосует за тебя не только тогда, когда ты решил все его проблемы, потому что все проблемы ни мы, ни кто-то после нас никогда не решит. Человек отдает свой голос, когда рассчитывает, что и у него вопросы, которые стоят, будут решены», — поделился губернатор.
Там, где, по его словам, есть качественное общение, всегда будет и высокий результат.
Мы прекрасно понимаем, что залог успеха — это эффективность, высокий темп нашей работы во всех сферах. Все, что напрямую касается каждого жителя.
Андрей Воробьев
На этой неделе в Мособлдуме по итогам выборов представят новую структуру правительства Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
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