Высокие технологии привлекли к ремонту дорог в Одинцово

Информационные технологии привлекли для ремонта дорог в поселке Горки-2 городского округа Одинцово. Все повреждения дорожного полотна оцифровывают с помощью специального приложения, после чего за дело берутся рабочие.

Ямочный ремонт идет полным ходом. Рабочие латают ямы, появившиеся за время оттепели. Подрядчик ежедневно инспектирует дороги, все разрушения оцифровывают, после чего рабочие приступают к ремонту.

Качество выполненных работ контролируют коммунальные службы. По окончании ремонта участок проверит независимая служба инспекции дорог. В настоящее время в округе выявлено 1399 ям, около 90% из них уже ликвидированы. Всего в 2022 году запланировано выполнить 45 тысяч квадратных метров ямочного ремонта.

По словам руководства городского округа, в 2021 году там были отремонтированы 87,5 километров дорог, это почти в пять раз больше, чем в 2020-м. В рамках ямочного ремонта ликвидировано больше 6 тысяч ям на дорогах.

Ранее глава городского округа Одинцово Андрей Иванов проверил ход отделочных работ в детском саду на 190 мест.