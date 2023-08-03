Эксклюзив 03 августа 2023, 17:45 Глава Наро-Фоминска отметил высокую поддержку военнослужащих по контракту в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Военнослужащие по контракту гарантированно получают льготы, социальные гарантии и иные преференции, сказал в беседе с «360» глава городского округа Наро-Фоминск Роман Шамнэ. В Подмосковье, по его словам, система поддержки выстроена на высоком уровне.

«Контрактники из Московской области могут рассчитывать на выплаты от губернатора, социальную помощь, федеральные меры поддержки. Без внимания не остаются семьи военнослужащих — для них предусмотрены и льготы, и социальные гарантии», — сообщил Роман Шамнэ.

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В Наро-Фоминском городском округе с 1 января этого года контракт о прохождении военной службы подписали свыше 150 человек.

«Мы постоянно поддерживаем контакт как с военнослужащими, так и с их семьями. За выбором этих мужчин стоит глубокая мотивация: не денежная, а душевная, идейная и патриотическая. Они понимают, что нужны своей стране», — подчеркнул глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что все, кто готов внести свой вклад, заключить контракт и отправиться в зону СВО, могут обратиться в уникальный центр подготовки в Балашихе. Он находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

«В это непростое время Россия особенно нуждается в своих доблестных сыновьях. И мы видим, что многие жители — от совсем юных парней до представителей старшего поколения — готовы откликнуться на ее зов», — добавил Шамнэ.

Для вопросов о прохождении контрактной службы работает горячая линия +7 (495) 990-77-77.

Узнать подробности об актуальных мерах поддержки можно на сайте контрактмо.рф.