Вышки мобильной связи и Wi-Fi появятся еще в 286 малых поселениях Подмосковья
Быстрый интернет и вышки мобильной связи появятся еще в 286 малых поселениях Подмосковья. Установку подстанций и подключение ведут по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства».
Об этом стало известно на заседании комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям.
Сегодня Подмосковье — второй в России регион по качеству покрытия мобильными сетями. Это подчеркнул председатель комитета Олег Гаджиев.
Московская область является одной из самых высокоразвитых территорий: покрытие связью стандартов 3G и 4G составляет 95%
По проекту «Устранение цифрового неравенства» точки Wi-Fi появляются в малых населенных пунктах, где живут от 250 до 500 человек.
Подмосковье участвует в этой программе. От него включили 286 поселений. Строительство 46 объектов завершат в этом году.