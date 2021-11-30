Вышки мобильной связи и Wi-Fi появятся еще в 286 малых поселениях Подмосковья

Быстрый интернет и вышки мобильной связи появятся еще в 286 малых поселениях Подмосковья. Установку подстанций и подключение ведут по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства».

Об этом стало известно на заседании комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям.

Сегодня Подмосковье — второй в России регион по качеству покрытия мобильными сетями. Это подчеркнул председатель комитета Олег Гаджиев.

Московская область является одной из самых высокоразвитых территорий: покрытие связью стандартов 3G и 4G составляет 95% Олег Гаджиев.

По проекту «Устранение цифрового неравенства» точки Wi-Fi появляются в малых населенных пунктах, где живут от 250 до 500 человек.

Подмосковье участвует в этой программе. От него включили 286 поселений. Строительство 46 объектов завершат в этом году.