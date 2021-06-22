Вышел второй том книги о преступлениях немецких солдат в Подмосковье

Главархив Москвы опубликовал книгу о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на оккупированной в годы войны территории Подмосковья. Работа «Без срока давности» стала вторым томом одноименного издания.

Книгу можно найти в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Публикацию приурочили к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Это вторая книга Главархива Москвы в рамках федерального проекта «Без срока давности». Первый том под таким же названием выпустили в 2020 году. Обе работы основаны на архивных документах. Также в издание включили материалы управления ФСБ России по Москве и Московской области.

Сборник рассказывает о тяжелом периоде в истории Подмосковья, жестокости немцев и страданиях мирных жителей.

«Впервые публикуются выявленные недавно архивистами в фондах Центрального архива Москвы уникальные документы личного происхождения — рассказы школьников Подмосковья. Они были написаны непосредственно после оккупации», — отметила главный специалист архива Ольга Акимова.

На основе уникальных материалов сделали серию роликов. Отрывки из воспоминаний зачитали ученики московских школ, воспитанники центров творчества, а также юнармейцы отряда «Арт-Экспресс».

Еще в книге можно ознакомиться в фотографиями, которые раньше нигде не публиковались. На снимках — разрушенные подмосковные деревни и будни бойцов партизанских отрядов. Большая часть книги посвящена борьбе жителей Подмосковья и партизан с захватчиками, а также оценке нанесенного ущерба и оказанию помощи населению сразу после освобождения от оккупации.