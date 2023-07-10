Подмосковье 10 июля 2023, 17:09 «Выше среднего по стране». Екатерина Зиновьева — об индексе промышленного производства в Подмосковье Екатерина Зиновьева рассказала о росте промышленного производства в Подмосковье Мининвест

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Московская область заняла второе место среди субъектов России в рейтинге эффективности промышленной политики. По словам зампреда регионального правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, ключевым условием для успешного развития сферы является не только инфраструктура, но и уровень федеральной и региональной поддержки бизнеса.

«Одним из важнейших элементов мы видим систему, которая была создана в регионе для работы с предпринимателями. В рамках регионального инвестиционного стандарта мы построили механизм непрерывной коммуникации с бизнесом, решения его проблем и возможности получить доступ к любой услуге или информации онлайн или связавшись со специалистами Мининвеста», — подчеркнула Зиновьева.

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Результаты рейтинга презентовали на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Список регионов составили по 38 показателям, которые позволяют детально оценить экономическое развитие региона, правовую базу субъекта и действующие в нем меры поддержки.

Подмосковная система работы с предпринимателями получила высокую оценку на федеральном уровне. Ранее региональный проект «Регуляторная среда» признали лучшим в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). Глава Мининвеста Московской области отметила, что главной целью Подмосковья является создание оптимальных условий для работы промышленности и расширение спектра возможностей для ее развития.

«Результаты этой работы уже очевидны. За первые пять месяцев 2023 года промпроизводство выросло на 11,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а годовой индекс промпроизводства удерживает уверенные позиции, оставаясь выше среднего по стране», — добавила зампред.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Минпромторг за сотрудничество в поддержке предпринимателей. Совместно с министерством в регионе развивают промышленную ипотеку и формат light industrial — выдачу готовых площадок для бизнеса.

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