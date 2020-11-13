Субботник и высадка деревьев пройдут в Музее-заповеднике Пушкина 14 ноября

В субботу, 14 ноября, в Музее-заповеднике имени А. С. Пушкина проведут субботник и посадят более 300 деревьев. На мероприятие приглашают всех желающих. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Субботник на «Пушкинской тропе», которая ведет от усадьбы Большие Вяземы до усадьбы в Захарове, пройдет 14 ноября. Участники соберутся в 11:00.

Посадить дерево приглашают всех желающих. Организаторы предоставят необходимый инвентарь. На мероприятии будут соблюдаться все правила безопасности, связанные с распространением вирусных заболеваний.

После субботника для участников проведут экскурсию по паркам музея-заповедника, а так же подарят памятные сертификаты.

Приезжайте в Вяземы и размещайте свои фото с хештегом #посадидеревонапушкинскойтропе.