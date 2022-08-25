Овечкин и Фетисов вместе с юными хоккеистами высадили «Аллею легенд» в Домодедове

Природная «Аллея легенд» появилась в Домодедове. Вместе с юными спортсменами ее высадили именитые хоккеисты. Это экологическая акция, участниками которой стали Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов и не только.

Аллею высадили воспитанники спортивного центра «Легенда», хоккеисты Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Жамнов, капитан женской сборной России по хоккею Анна Шохина.

«Это тот самый проект, который мы запускаем в Домодедове, в нашей академии, чтобы профессиональные команды России по разным видам спорта вместе с детьми сажали деревья и сады у себя — там, где они играют», — отметил Фетисов.

Вместе с тем экоакцию поддержали сенатор Совета Федерации Александр Двойных и глава Домодедова Михаил Ежокин.

Мне кажется, это добрая традиция, и мы будем каждый год это делать. Самое главное в том, что мы сажаем много деревьев. Это объединяет Вячеслав Фетисов.

Он пригласил к участию футбольные, баскетбольные лиги. Все это стало большой акцией, организованной Всероссийским обществом охраны природы.

«Сегодня всех хочу поздравить с праздником. Он про будущее, он про детей, спорт и, конечно, уникальную экосистему нашей великой страны, за которую мы все ответственны», — отметил Александр Двойных.

Акция стала частью масштабного проекта «Renature. Вернем природу в город».