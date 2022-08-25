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    25 августа 2022, 17:09

    Овечкин и Фетисов вместе с юными хоккеистами высадили «Аллею легенд» в Домодедове

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Природная «Аллея легенд» появилась в Домодедове. Вместе с юными спортсменами ее высадили именитые хоккеисты. Это экологическая акция, участниками которой стали Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов и не только.

    Овечкин и Фетисов вместе с юными хоккеистами высадили «Аллею легенд» в Домодедове | Изображение 1

    Аллею высадили воспитанники спортивного центра «Легенда», хоккеисты Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Жамнов, капитан женской сборной России по хоккею Анна Шохина.

    «Это тот самый проект, который мы запускаем в Домодедове, в нашей академии, чтобы профессиональные команды России по разным видам спорта вместе с детьми сажали деревья и сады у себя — там, где они играют», — отметил Фетисов.

    Овечкин и Фетисов вместе с юными хоккеистами высадили «Аллею легенд» в Домодедове | Изображение 2

    Вместе с тем экоакцию поддержали сенатор Совета Федерации Александр Двойных и глава Домодедова Михаил Ежокин.

    Мне кажется, это добрая традиция, и мы будем каждый год это делать. Самое главное в том, что мы сажаем много деревьев. Это объединяет

    Вячеслав Фетисов.

    Он пригласил к участию футбольные, баскетбольные лиги. Все это стало большой акцией, организованной Всероссийским обществом охраны природы.

    Овечкин и Фетисов вместе с юными хоккеистами высадили «Аллею легенд» в Домодедове | Изображение 3

    «Сегодня всех хочу поздравить с праздником. Он про будущее, он про детей, спорт и, конечно, уникальную экосистему нашей великой страны, за которую мы все ответственны», — отметил Александр Двойных.

    Акция стала частью масштабного проекта «Renature. Вернем природу в город».