Эксклюзив 31 декабря 2023, 15:34 «Готовы оказать любую помощь». Зампред ОП Подмосковья Дмитриева — об атаке на Белгород Зампред ОП Подмосковья Дмитриева заявила о единстве после атаки на Белгород Фото: МЧС России

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Бесчеловечная атака ВСУ на Белгород перед Новым годом не испортит праздник детям. Об этом сообщила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

По ее словам, подмосковные общественники готовы оказать любую посильную помощь пострадавшим в Белгороде.

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«Ужасный акт насилия со стороны ВСУ — атака на Белгород в канун Нового года. Я выражаю соболезнования пострадавшим и уверяю, что мы готовы оказать любую помощь со стороны гражданского общества нашего региона! Тем не менее уверяю, что организаторам этой бесчеловечной атаки не удастся испортить праздник нашим детям, мы все ждем новогодней ночи и чудес, которые происходят в этот объединяющий всю страну праздник», — добавила Дмитриева.

ВСУ ударили по Белгороду днем 30 декабря. По данным министерства здравоохранения, от атаки по городу пострадали более 130 человек. Из-за ударов погибли 24 жителя, в том числе четыре ребенка.

В результате обстрелов в Белгороде вспыхнули пожары, которые оперативно потушили огнеборцы. Официальный представитель МИД Мария Захарова возложила ответственность за атаку на Украину и Великобританию. Она также напомнила, что Евросоюз поставлял ВСУ вооружение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь нуждающимся после атаки ВСУ по Белгороду. Он назвал данное действие «настоящей подлостью».