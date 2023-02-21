Подмосковье 21 февраля 2023, 17:38 «Вырастут пособия». Депутат Мособлдумы Голубев оценил значимость повышения МРОТ в России Депутат Мособлдумы Голубев: повышение МРОТ в России повлечет за собой увеличение пособий

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Увеличение МРОТ, анонсированное президентом России Владимиром Путиным, повлечет за собой и увеличение размера пособий, которые рассчитываются исходя из данного показателя. На это указал депутат Московской областной думы Андрей Голубев, комментируя «360» инициативы Путина, озвученные в послании Федеральному собранию.

«У нас большинство выплат пособий — федерального уровня. В том числе региональные, которые формируются уже на основе регионального прожиточного минимума, исходя из минимального размера оплаты труда. Увеличение МРОТ — это увеличение всех выплат и пособий как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — пояснил парламентарий.

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Голубев добавил, что глава государства объявил и о других важных решениях в социальной сфере. Среди них — продолжение программы социальной газификации. Четко прозвучало, что эта программа теперь не имеет сроков, в любой момент каждый гражданин Российской Федерации может обратиться с заявлением на газификацию своего домовладения, отметил депутат.

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«Очень важное решение — об индексации материнского капитала и о том, что его будут выплачивать и новым субъектам России. Важно, что на эти области сегодня распространяется действие всех социальных институтов и норм», — добавил Андрей Голубев.