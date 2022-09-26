Выращивать птиц и кроликов разрешили на садовых и огородных участках в Подмосковье | 360°

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Выращивать птиц и кроликов разрешили на садовых и огородных участках в Подмосковье

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Жители Подмосковья смогут разводить сельскохозяйственных животных на своих приусадебных участках благодаря изменениям в законодательстве. Правило работает в том случае, если кроликов и птицу держат для собственных нужд.

«Согласно ветеринарным требованиям, при планировке и строительстве личных хозяйств нужно создать благоприятные условия для содержания животных и производства продуктов животноводства. При этом необходимо предупредить загрязнения окружающей среды отходами и возбудителями заразных болезней животных», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

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Территориальная зона, в границах которой расположен земельный участок, должна быть установлена градостроительным регламентом. Кроме того, содержание птиц и кроликов на территории СНТ не должно противоречить целям деятельности товарищества, которые указаны в уставе.

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Сельское хозяйство

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