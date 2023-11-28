Подмосковье 28 ноября 2023, 16:25 Выращенные в Подмосковье ягоды и грибы представили на выставке «Россия» Unsplash

Читать 360tv в

Компания «ГрибникОФ» из Химок представила свою продукцию на выставке-форуме «Россия». Продегустировать и купить товары можно в павильоне № 48 ВДНХ.

«Продукция семейного предприятия нашла своих постоянных покупателей по всей России. Предприятие работает напрямую с заготовителями, и использует сырье только нового урожая», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Реклама

Производитель изготавливает соленые, сушеные, маринованные и другие гибы, а также специи и грибную икру. Помимо этого, Подмосковье представило на форуме ягоды, натуральные соусы и варенье.

Напомним, с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в 48-м павильоне ВДНХ можно продегустировать и приобрести натуральную фермерскую продукцию сельхозтоваропроизводителей из Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».