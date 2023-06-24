24 июня 2023, 11:34
Выпускные вечера в Подмосковье отложили на неделю из-за режима КТО
Минобразования Подмосковья: в связи с режимом КТО выпускные вечера перенесут на неделю
Проведение выпускных вечеров в школах Московской области переносят на неделю. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Минобразования Подмосковья.
Решение о переносе приняли в связи с введенным режимом контртеррористической операции, пояснили в ведомстве.
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«Проведение выпускных вечеров в школах переносится на неделю», — уточнили в Минобразования.
В столичном департаменте образования и науки школьников и родителей также предупредили, что общегородской выпускной в Парке Горького отложили на неделю.
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