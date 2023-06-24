24 июня 2023, 14:28
Выпускные вечера в Подмосковье перенесли на неделю из-за введенного режима КТО в регионе
Проведение выпускных вечеров в школах Московской области переносят на неделю. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Минобразования Подмосковья.
Решение о переносе приняли в связи с введенным режимом контртеррористической операции, пояснили в ведомстве.
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В субботу на Красной площади в Москве должны были торжественно вручать дипломы выпускникам вузов МЧС России на Красной площади. Но церемонию вынуждено перенесли в академию государственной противопожарной службы.
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