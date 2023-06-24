Подмосковье 24 июня 2023, 14:28 Выпускные вечера в Подмосковье перенесли на неделю из-за введенного режима КТО в регионе

Читать 360tv в

Проведение выпускных вечеров в школах Московской области переносят на неделю. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Минобразования Подмосковья.

Решение о переносе приняли в связи с введенным режимом контртеррористической операции, пояснили в ведомстве.

Реклама

В субботу на Красной площади в Москве должны были торжественно вручать дипломы выпускникам вузов МЧС России на Красной площади. Но церемонию вынуждено перенесли в академию государственной противопожарной службы.