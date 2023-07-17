Подмосковье 17 июля 2023, 09:06 Выпускные спектакли международной летней школы Союза театральных деятелей показали в Ногинске Телеканал «360»

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Спектакли молодых режиссеров показали в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске. Их поставили в рамках XVI Международной летней школы Союза театральных деятелей РФ.

Заявки на участие в XVI Международной летней школе Союза театральных деятелей в этом году подали свыше 500 человек. По результатам отбора участниками стали 97 актеров из 10 стран мира и 60 городов России. Показы выпускных спектаклей проходили в Ногинске с 15 по 16 июля.

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Как сказал московский режиссер Кирилл Вытоптов, это место для лабораторных экспериментов. В такой среде создаются уникальные произведения. Сам он вместе с 20 актерами из разных городов и стран показали в Ногинске спектакль по двум книгам Умберто Эко — «История красоты» и «История уродства».

«Еще с древности красота, и безобразие настолько тесно переплетены, что <…> говоря об этих вещах, ты не можешь их не продемонстрировать», — поделился Кирилл.

Природа красоты и уродства — всегда актуальная тема. К ней обращались и художники, и писатели, и театральные деятели. Художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии Михаил Чумаченко поделился своим мнением о постановке.

«Я не заметил этих 40 минут. Мне кажется, что это какая-то удивительно любопытная игра в ассоциации с мировой живописью, которая в очередной раз демонстрирует, как много интересного ты пропускаешь, не посещая картинные галереи», — сказал Михаил.

Четыре дня в Ногинске показывали современные спектакли в самых разных жанрах. Закрывала серию публичных показов комедия «Аверченко. Репетиция». В постановке участвовали актрисы Московского областного театра драмы и комедии, которые в этом году также стали участницами XVI Международной летней школы Союза театральных деятелей Российской Федерации.

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