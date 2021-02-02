Ученикам Балашихи объяснили, как пройдут выпускные экзамены
Нюансы для выпускников уточнила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Она пояснила, что задания в таком экзамене будут основаны на материалах ЕГЭ.
Ознакомиться с демонстрационными вариантами работ можно на сайте Федерального института педагогических измерений до 10 февраля. Сам экзамен должны провести с 24 по 28 мая — это его основные сроки.
Те, кто оканчивает девятый класс, сдадут ОГЭ только по русскому и математике. Предметы по выбору в аттестацию не включат. Контрольную работу по одному учебному предмету по выбору проведут с 17 по 25 мая.
В министерстве образования пообещали проинформировать учеников, родителей и педагогов в случае поступления новых данных.
В 2021 году в ЕГЭ по информатике впервые проведут на компьютерах. Необходимое оборудование для этого уже закупили. Регионы готовы к экзамену в подобном формате.