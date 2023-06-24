Подмосковье 24 июня 2023, 14:32 Выпускные балы отложили на неделю в Подмосковье из-за режима КТО

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Проведение выпускных вечеров в школах Московской области переносят на неделю. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Минобразования Подмосковья.

«Проведение выпускных вечеров в школах переносится на неделю», — уточнили в Минобразования.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об отмене массовых мероприятий из-за введения режима контртеррористической операции в столице и Подмосковье.