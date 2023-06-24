Подмосковье 24 июня 2023, 14:44 Воробьев рассказал о причинах режима контртеррористической операции в Подмосковье

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В Московской области ввели режим КТО для сохранения стабильности и безопасности, чтобы не поддаваться на провокации и не допустить внутреннего разлома, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Решение об этих мерах он объяснил в своем Telegram-канале.

«Самое главное сохранять единство. И быть вместе с нашим президентом!» — заключил губернатор.

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Воробьев отметил, что в то время, когда российские военные сражаются за правду и справедливость, все остальное население страны не должно их подвести.