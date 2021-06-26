Выпускной-кинопремию провели в школе в Котельниках

Выпускной-кинопремию провели в школе №2 в Котельниках. За аттестатом школьники выходили на импровизированную красную дорожку. По словам директора школы Николая Ларионова, сценарий выпускного полностью придумали сами выпускники. Они выступили и режиссерами, и актерами.

По словам одной из выпускниц, они с одноклассниками очень любят друг друга, за 11 лет все очень сдружились, учителя стали родными.

«Но ничего не поделаешь, нужно идти вперед. Жизнь идет — и мы вместе с ней», — добавила она.

Во время выпускного каждый ученик получал приз. Номинаций было много: самый умный, спортивный, креативный, добродушный. Еще один школьник рассказал, что одними из его самых приятных воспоминаний о школе останутся два бала, в которых он участвовал со своей подругой и одноклассницей.

С напутственным словом к выпускникам обратился и глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин. Он отметил, что сегодня уже бывшие одиннадцатиклассники вступают на порог взрослой жизни. Перед ними открывается множество разных путей и возможностей.

«В этом году в котельниковских школах 87 выпускников. Отличники, спортсмены, победители олимпиад, активисты школьного самоуправления и просто хорошие ребята. Впереди у них поступление в вузы и множество планов, которые нужно реализовать», — заключил Жигалкин.