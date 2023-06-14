Подмосковье 14 июня 2023, 08:27 Выпускной архитектурно-художественной школы «Архимед» прошел в музее Мытищ

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Дипломы вручили выпускникам архитектурно-художественной школы «Архимед» в Мытищах. Праздник прошел в стенах историко-художественного музея округа.

Детскую архитектурно-художественную школу «Архимед» в этом году окончили 43 человека. Одна из выпускниц отделения «Архитектура и дизайн» — Дарья Серкова. Она три года посвятила изучению архитектуры. С будущей профессией девушка определилась — собирается поступать в Московский градостроительный колледж.

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«Очень важно находить людей, с которыми интересно общаться. И здесь я смогла найти таких людей. Также это расширило мой кругозор. Потому что ты развиваешься во всех направлениях — макетирование, черчение, композиция», — поделилась Дарья.

Директор архитектурно-художественной школы Эллада Сигналова тоже считает, что база, которую дают обучающимся, будет благодатной почвой для их дальнейшего профессионального развития.

Воспитанники школы ведут активную творческую жизнь. Они участвуют в экскурсиях, конкурсах, мастер-классах и выставках. Сейчас там занимаются более 600 человек, из них 210 — на бюджетной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об увеличении бюджетных мест в колледжах региона.

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