Выпускницам из малообеспеченных семей в Одинцове помогут подготовиться к балу

В Одинцове стартовала благотворительная акция «Бал для Золушки». В рамках нее выпускницам из малообеспеченных семей помогут подготовиться к балу. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Член муниципальной общественной палаты Елена Горбачева и ее команда станут феями-крестными для выпускниц 9-х и 11-х классов из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Часто такие девочки, не имея денег на красивое платье, маникюр и прическу, пропускают выпускной, отказывая себе в празднике», — говорится в заявлении.

Акция создана для того, чтобы девушки получили максимум эмоций от прощания со школой. В рамках нее выпускницы примерят платья, получат советы на мастер-классах по макияжу, прическам, маникюру и дефиле. Более того, девушек будут наряжать дизайнеры, стилисты, парикмахеры, визажисты.

Первый девичник в Одинцове состоится 3 апреля. В этот день участницы акции встретятся со своими феями-крестными.

Благотворительный сбор на платья для выпускниц в городе продлится до 31 мая. К акции также подключились волонтеры Подмосковья.