Подмосковье 16 мая 2023, 15:36 Выпускница университета «Дубна» Наталья Рассохацкая сняла музыкальный клип с участием российских звезд

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Выпускница университета «Дубна» Наталья Рассохацкая сняла клип с участием звезд российской эстрады. Виктория Дайнеко, Ирина Дубцова и Ирина Тонева исполнили вместе с девушкой песню «Плачу».

Наталья Рассохацкая спесней «Плачу» заняла второе место на конкурсе авторской патриотической песни «Автора!». Звездное жюри признало песню абсолютным хитом.

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С подачи продюсера Игоря Матвиенко песню вместе с Натальей исполнили Виктория Дайнеко, Ирина Дубцова, Ирина Тонева и фольклорный ансамбль «ЛенЪ». Они записали совместный клип, премьера которого состоялась 8 мая.

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