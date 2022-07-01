Выпускница Подмосковья набрала 300 баллов на ЕГЭ

Школьница из Орехово-Зуевской школы № 22 Камила Ардаширова пополнила ряды подмосковных мультистобалльников. Всего в области 644 максимальных результатов на ЕГЭ и 45 мультистобалльных.

Девушка получила самый большой балл по трем экзаменам — по русскому и английскому языкам и обществознанию. Вице-губернатор области Ирина Каклюгина добавила, что каждый мультистобалльник региона получает по 100 тысяч рублей, а учителя, которые подготовили способного выпускника, — по 150 тысяч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о грантах для учителей, подготовивших лучших участников экзамена.