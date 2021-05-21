Выпускников из Котельников во взрослую жизнь проводили учителя родных школ

Последние звонки прозвенели для старшеклассников в Котельниках. К учащимся с напутствиями обратились учителя, родители, администрация школы. Ребятам пожелали добиться своих целей.

Все выпускники сегодня вспоминают, как пришли в первый класс, и как быстро пролетели школьные годы.

«Безусловно, испытываю гордость за то, что я 11 лет провела в этой школе, где учителя рука об руку всегда шли с нами. Они готовили нас к экзаменам, они учили нас, прикладывали все усилия, относились с терпением», — поделилась эмоциями Нурай, Абузарова, выпускница.

Сейчас для ребят заканчивается если не детство, то уж точно привычный образ жизни, годами расписанный по минутам школьным распорядок дня и проделки с одноклассниками.

Главные напутствия ребята получили от взрослых — учителей и родителей. Выпускникам пожелали смело идти к своей цели, твердо стоять на ногах и верить в себя.

«Вы знаете, чувство грусти. Вроде бы это праздник, но праздник со слезами на глазах. Очень не хочется расставаться с детьми. Очень не хочется, чтобы уходили во взрослую жизнь. Потому что за стенами школы остается маленькая жизнь, которую проживали с ними вместе. И хочется, чтобы она продолжалась», — отметила Елена Спирина, учитель русского языка и литературы школы № 3.

Не обошлось на последних звонках в школах без традиционного вальса. Пары юношей и девушек кружились в танце и думали о будущем.

«Это очень важное событие для каждого выпускника. У нас в этом году их 85. Это и мои прекрасные воспоминания о годах юности и молодости. Для ребят это, прежде всего, путевка в жизнь. Они ступают на порог взрослой жизни, новые идеи, новые перспективы для них», — сказал Сергей Жигалкин, глава городского округа Котельники.

Уроки закончились, но впереди у выпускников очень важный и ответственный период — сдача ЕГЭ. И только через месяц ребята с грустью смогут точно сказать: школьные годы позади.