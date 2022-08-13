Выпускников и преподавателей МГОУ поздравили с Днем физкультурника

Сегодня в России отмечают День физкультурника. Для Московского государственного областного университета праздник спорта имеет особое значение.

Факультет физической культуры университета уже более 75 лет выпускает знаменитых спортсменов. Среди них 33 олимпийских чемпиона и более 100 чемпионов мира.

Каждый спортсмен знает, что за успехом стоят упорные тренировки. Внешне хрупкая Эльмира Кахраманова с детства занималась единоборствами. Пройдя серьезный профессиональный отбор и показав высокие результаты, Эльмира была зачислена на первый курс факультета физической культуры МГОУ. Сейчас уже перешла на четвертый курс. О достижениях самбистки говорят ее звания. Эльмира уже мастер спорта, а золото первенства России по самбо до 24 лет обеспечило ей путевку на Кубок Европы в составе национальной сборной. Эльмира — победительница первенства и чемпионата Европы по самбо, серебряный призер чемпионата России.

«На данный момент, очень многие девушки, девочки, женщины выступают в этом виде спорта, показывают большие результаты, зарабатывают медали на международном, российском уровне, даже в своих округах. Спорт приносит чувство победы, удовлетворение, сам процесс приносит позитив», — поделилась Эльмира Кахраманова.

Настоящей заслугой для себя победитель чемпионата России, Всероссийской универсиады по универсальному бою Камран Мамедов считает совмещение тренировок и учебы. Грамотное расписание и дисциплина дают свои результаты. Сейчас спортсмен готовится к Спартакиаде сильнейших, которая пройдет в Казани, и к Кубку мира в Грузии.

«Мы учимся. Там предметы интересные: психология, плавание. Много интересных предметов. Правда, не очень на это времени хватает. Постоянно готовимся, сборы, соревнования», — отметил победитель и призер чемпионатов России по универсальному бою Камран Мамедов.

Студентка МГОУ Аксана Гатауллина уверена, что спортсмену необходимо высшее образование. Прыгунья с шестом занимается легкой атлетикой с десяти лет. Она бегала с барьерами, прыгала в длину и одновременно с шестом. Сегодня мастер спорта Аксана Гатауллина известна как победитель международных и всероссийских турниров по прыжкам с шестом. Сейчас девушка учится в МГОУ, но тренировочный процесс не прекращает и точно знает, для чего спортсмену необходимо высшее образование.

«Я в спорте нахожусь большое количество времени. И уже много чего понимаю изнутри спорта. А образование в МГОУ позволяет мне посмотреть со стороны процессов, со стороны структуры, с другой стороны. То есть построение тренировочного процесса, построение физической формы. Как ее создать, как ее сохранить, как сделать так, чтобы максимально продуктивно оказалась подготовка спортсмена», — отметила спортсменка.

На факультете физической культуры МОПИ, как раньше назывался МГОУ, учились «железная леди» Нина Пономарева, легенды мирового хоккея: Александр Якушев и Александр Рагулин, Виталий Давыдов и Валерий Васильев, известный горнолыжник Леонид Тягачев.

«Мы обычно говорим: это тандем спортсмен — тренер. Это любовь к спорту, трудолюбие. Ну и, в данном случае это высокий класс и профессионализм наших тренеров. У нас все тренера — это воспитанники МГОУ», — рассказал заслуженный тренер России Юрий Гончаров.

Российский государственный и спортивный деятель Леонид Тягачев считает, что секрет престижа МГОУ в его тренерском составе.

«Туда поступают многие спортсмены, которые продолжают тренировки и выигрывают чемпионаты мира, выигрывают олимпиады. В этом плане престиж нашего МОПИ (МГОУ) в том заключается, что туда стремятся, и тренеры посылают хороших спортсменов. Вот это основа. Значит, есть база, есть возможность, есть правильный подход к программе обучения», — подчеркнул Леонид Тягачев.