Выпускники школьных лесничеств Подмосковья вышли на практику | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 12:26 Выпускники школьных лесничеств Подмосковья вышли на практику

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Выпускники школьных лесничеств Подмосковья начали возвращаться на практику. Многие бывшие школьники решили связать свою жизнь именно с лесом — как Аким Петриев, который обучался в школьном лесничестве «Экопатруль», а потом решил поступить в ГАПОУ МО МЦК техникум имени С. П. Королева.

Аким решил проходить практику у того педагога, у которого занимался в детстве — у лесничего Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Олега Александровича Борисова. Во время практики ему пришлось освоить приемку противопожарных мероприятий, узнать все о документах в этой сфере деятельности, также он принял участие в субботнике на Голубом озере.

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«Я рад, что после занятий в нашем школьном лесничестве он выбрал лесную сферу, с удовольствием обучу его всему тому, что знаю сам. Также мы вручили Акиму благодарственное письмо от имени руководства Орехово-Зуевского филиала за активное участие в субботнике по очистке зоны отдыха на озере Голубое», — рассказал старший участковый лесничий Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Олег Борисов.

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Как рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, вопросы экологического воспитания детей отдельно важны в его работе. Очень важно передавать уже полученный специалистами опыт молодому поколению. Некоторые моменты в целом возможно понять и изучить только во время практических занятий.