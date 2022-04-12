Выпускники школ из Донбасса смогут поступить в любой вуз Подмосковья

Почти 60 выпускников школ из Донбасса сдадут в этом году итоговые экзамены в Подмосковье. О готовности принять их заявили все пять областных вузов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что выпускники из ЛДНР смогут выбрать между традиционными экзаменами и ЕГЭ.

Это коснется 58 прибывших в регион старшеклассников. А все дети, эвакуированные из Донбасса, уже посещают школы.

В Подмосковье активно помогают беженцам из ЛНР и ДНР. В центрах временного размещения находятся более 1,3 тысячи человек Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что квоты для ребят из Донбасса не помешают поступлению выпускников российских школ. Количество мест на бюджетных направлениях не изменится.

«Все пять подмосковных вузов готовы принять выпускников с Донбасса, а также 60 филиалов федеральных учреждений», — сообщил Брынцалов.

В Подмосковье проводят и ярмарки вакансий для беженцев из Донбасса. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что у эвакуированных из ЛДНР жителей большой запрос на поиск работы.