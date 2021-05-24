Свыше 77 тысяч выпускников сдадут ОГЭ в Подмосковье

Основной период сдачи ОГЭ в Подмосковье пройдет до 28 мая. За это время экзамены напишут свыше 77 тысяч девятиклассников.

В 2021 году выпускники сдают ОГЭ всего по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина, подчеркнув, что Московская область тщательно подготовилась к процедуре проведения экзаменов.

За ходом испытаний будут наблюдать две тысячи аккредитованных общественных наблюдателей и 50 онлайн-наблюдателей Ирина Каклюгина.

Для проведения ОГЭ подготовили свыше 1,1 тысячи пунктов. Их обустроили с учетом всех требований безопасности.

«Уверена, что все учащиеся достойно справятся с испытаниями, ведь подготовка активно шла на протяжении всего процесса их обучения», — отметила Каклюгина.

Пересдать экзамен в резервные дни с 8 июня по 2 июля смогут те, кто пропустил основные дни по уважительным причинам.