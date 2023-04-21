Подмосковье 21 апреля 2023, 11:29 Выпускники прошлого года проведут мастер-классы по сдаче ЕГЭ в школах Подмосковья Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Подмосковье присоединилось к всероссийской акции «Сто баллов для победы». Ее открыли в гимназии № 9 в Королеве.

Для участников акции провели мастер-классы от выпускников прошлого года, которые получили 100 баллов ЕГЭ. Мероприятие посетил глава Минобразования Подмосковья Илья Бронштейн.

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Как рассказали в министерстве, акция проходит восьмой год. Это хорошая возможность снять напряжение выпускников перед экзаменами и дать возможность бывшим школьникам поделиться опытом.

«До середины мая акция охватит все городские округа Подмосковья. Такие встречи с выпускниками доказывают, что сдать ЕГЭ на высокий балл — реально, нужно лишь хорошо подготовиться», — сказали в ведомстве.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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