Выпускники программы «Звездный путь» создали 23 социальных проекта по развитию Солнечногорска

Команды слушателей образовательной программы «Звездный путь» Мастерской управления «Сенеж» представили собственные разработки в социальной сфере. Они создали 23 соцпрограммы по развитию Солнечногорска. Проекты касаются таких сфер, как туризм, образование, культура, благоустройство и другие.

Участники программы ставили перед собой цель благоустроить город и превратить его в то место, где действительно хочется жить. 16 ноября прошла презентация десяти лучших проектов. Слушатели представляли свои разработки в форме интерактивного перформанса через рассказ.

Образовательная программа «Звездный путь» Мастерской управления «Сенеж» стартовала в 2020 году. В текущем году в ней поучаствовали 283 слушателя. Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина подчеркнула, что эта программа ценная и уникальная, поскольку нацелена на лидеров, которые могут многое сделать для позитивных перемен.

«Для нас важно, чтобы участники программы не только получили новые компетенции, разработали свои проекты, но и были готовы двигаться с ними дальше. Почти все наши слушатели (90%) мотивированы реализовать свои проекты в других регионах или продвигать их в Солнечногорске», — отметила Афонина.

В очной форме в последнем модуле выступили примерно 100 участников — те слушатели, проекты которых наиболее высоко оценили эксперты. Остальные члены команд принимали участие в мероприятиях в онлайн формате.

Глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов выразил надежду, что проекты не останутся на бумаге, а будут реализованы и улучшат жизнь города. «Приятно, что проекты, над которыми работали команды, созданы с прицелом на развитие именно нашего городского округа. Очень надеюсь, эти идеи мы действительно сможем применить на практике», — сказал он.

В общей сложности участники команд прошли 25 недель образовательной программы. Занятия проводились в смешанном формате — часть их ни была очной, часть предполагала онлайн-обучение.

В ходе финальной сессии 16 ноября прошло мероприятие «Выход в открытый космос», на котором авторы разработок проектировали их дальнейшее развитие и применение, оговаривали возможности командного принятия решений и формирования совместных инициатив. Мероприятие проводится в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей».