Почти 10 тысяч выпускников Подмосковья сдадут первые ЕГЭ

Подмосковные выпускники начали сдавать ЕГЭ. Первые экзамены состоятся по географии, литературе и химии. Их сдадут почти десять тысяч ребят.

Это подчеркнула министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, около 4,5 тысячи выпускников напишут ЕГЭ по химии.

Этот предмет и стал самым популярным среди трех первых. Его проведут в 178 специально подготовленных пунктах.

Результаты по этим экзаменам буду известны не позднее 17 июня Ирина Каклюгина.

Она добавила, что увидеть баллы можно будет онлайн на сайте регионального центра обработки информации.

«Для проверки выпускнику достаточно будет ввести фамилию, имя, отчество и номер паспорта», — добавила Каклюгина.

По ее словам, пункты ЕГЭ оборудовали по единому стандарту. Следить за порядком будут 538 общественных наблюдателей.