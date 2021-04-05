Выпускники Подмосковья простятся со школой вживую, а не онлайн

В этом году выпускной и последний звонок для школьников Подмосковья проведут в очном формате. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«В этом году в Подмосковье последний звонок и выпускной пройдут в традиционном очном формате. Последний звонок прозвенит 21 или 22 мая — дату выбирает сама школа. Выпускные вечера состоятся 25 или 26 июня, также по согласованию школы», — уточнила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Каклюгина отметила, что все мероприятия в школах организуют с соблюдением всех мер безопасности. Последний звонок в этом году прозвенит для 35 тысяч выпускников.

«Здорово, что все они смогут отпраздновать это событие плечом к плечу со своими одноклассниками и учителями», — заключила министр.