Подмосковье 10 мая 2023, 10:02 Выпускники МФТИ из Долгопрудного провели фестиваль науки и технологий в Москве Фото: Михаил Раскин.

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Долгопрудненский фестиваль науки, технологий и юмора FestTech впервые провели в Москве. Новые технологии в доступных формах представили выпускники МФТИ.

Фестиваль организовало сообщество выпускников МФТИ при поддержке Фонда президентских грантов и других партнеров. Молодые ученые из Подмосковья популяризировали науку на площадке столичного дизайн-завода «Флакон».

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Гости фестиваля смогли посидеть внутри роскошного электромобиля, увидеть схватки боевых роботов и зрелищные научные опыты. Для желающих узнать больше на площадке фестиваля прошли лекции. Редакция научного журнала TechInsider, который заменил импортную «Популярную механику», раздавала свежий номер за подписку в соцсетях.

На фестивале представили радиоуправляемых и автономных роботов. Последние умеют самостоятельно принимать решения на основе алгоритмов, зато первых может сконструировать любой желающий.

«Боевого робота в весовой категории 1,5 килограмма сможет собрать даже студент или школьник. Мы хотим, чтобы по всей России создавались инженерные кружки. Конечно, в Подмосковье тоже», — рассказал основатель стартапа Robot Fight Club Дмитрий Мелькин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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