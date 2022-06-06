Выпускники итальянской академии открыли ферму улиток в Подмосковье

Жители подмосковной деревни Новое стали основателями фирмы «Улитки Солнечных Холмов». Перед открытием собственной фермы супруги Марина и Дмитрий Дмитриевы прошли обучение в Итальянской Академии улитководства.

«Мы изучали все, что касается улиток: как растят, как готовят, как хранят, чем кормят, какие виды используют. Начали работать над рецептами. С опытом, приобретенным в Европе дорабатывали свою технологию. К 2019 году мы получили тот продукт, который представили на рынке», — рассказал Дмитриев.

В конце 2019 года пара запустила производство улиток с тремя вкусами: пряные травы с чесноком, грецкий орех с базиликом и творожный сыр с красным перцем. Продукция выходила под маркой «Улитки Солнечных холмов».

На своей ферме Дмитриевы выращивают улиток, привезенных из Ставрополья. Там климат располагает к скорому росту моллюсков. Готовое блюдо подается в раковинах, которые раньше заказывали из Прибалтики. Запасы у фермеров пока есть, но из-за санкций поставки прекратились.

«Сейчас мы думаем, как организовать их самостоятельное производство, то есть линию по промывке и очистке ракушек», — отметил владелец фирмы.

Сейчас на ферме насчитывается более 50 тысяч виноградных улиток. Их хранят в специальных холодильниках, где улитки засыпают из-за низких температур.

«Мы устраиваем им весну, они просыпаются. Потом они проходят „курс молодой улитки“ — две-три недели на спецкорме, который мы готовим сами, два-три раза в день теплый душ. Они отъедаются, очищаются. После этого мы отбираем здоровых, свежих, улиток, их еще раз моем, повторно отбираем и варим. Ее приготовление занимает больше суток — это сложный технологический процесс», — поделился Дмитриев.

В основном фермеры продают свою продукцию через интернет. Спрос есть, поэтому сейчас Дмитриев думает о том, чтобы воспользоваться региональными мерами поддержки и расширить производство на гектар земли за один рубль.