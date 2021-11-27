Выпускники и учителя встретились на 60-летии школы №2 в Котельниках

Несколько поколений выпускников, учителей и директоров школ пришли в школу № 2 микрорайона Ковровый в городском округе Котельники, чтобы отметить 60-летие учебного заведения. Преподаватели школы не один раз становились лауреатами конкурсов профессионального мастерства.

К собравшимся на праздник по случаю юбилея обратился действующий директор школы № 2 Николай Ларионов.

«Нам удалось собрать сегодня золотой фонд учителей, которые уже вышли на пенсию, ветеранов педагогического труда. Они выступили, увидели своих учеников — сегодняшних наших учителей, которые сами, окончив школу, институты, пришли работать в родную школу», — отметил он.

Педагогический коллектив школы неоднократно называли гордостью образования Котельников. В учебном заведении работают учителя, которые ведут уроки больше 20 лет и выпустили не одно поколение учеников. В честь юбилея глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин сделал школе сразу несколько подарков.

«В канун 60-летия школы мы отремонтировали спортивный зал, раздевалки и тренерскую комнату. Также по просьбе учителей подарили интерактивную доску, чтобы ученики могли заниматься», — заявил он.

Воспитанники школы № 2 часто становятся призерами олимпиад. В этом году году учебное заведение впервые вошло в топ-500 школ Московской области.

Юбилей школы отпраздновали нестандартно — в спортивном стиле. В зале находились болельщики с плакатами, а на сцене выступали выпускники и педагоги, которые передали свои знания ученикам.