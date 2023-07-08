Подмосковье 08 июля 2023, 17:57 Выпускники базовой кафедры ЖКХ Одинцовского филиала МГИМО получили магистерские дипломы Министерство ЖКХ МО

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В культурном центре Московского государственного института международных отношений состоялось вручение магистерских дипломов выпускникам базовой кафедры ЖКХ Школы бизнеса и международных компетенций Одинцовского филиала вуза, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Студенты прошли курсы по направлению «Государственное и муниципальное управление» по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

Торжественную церемонию после гимна МГИМО открыл ректор вуза Анатолий Торкунов. Он выступил с речью и вручил дипломы студентам, которые показали лучшие результаты за время обучения в институте.

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«Самая важная задача, как говорит президент, — это люди, и мы с вами должны работать для людей и их благополучия. Мы передаем свои знания вам и надеемся, что вы поднимете наше знамя еще выше и будете гордо нести его. Вы — выпускники лучшего вуза», — сказала первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова.

Преподаватели магистратуры готовят специалистов высокого уровня, способных осуществлять плодотворную деятельность в сфере ЖКХ, принимать грамотные управленческие решения, развивать информационные коммуникации и вносить вклад в развитие территорий согласно социально-экономическим, экологическим и культурным запросам граждан.

По словам вице-губернатора Московской области, заведующего кафедрой «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» Евгения Хромушина, выпускники получили востребованную специальность в сфере управления и развития городов. С точки зрения международного взаимодействия, магистранты являются ценными кадрами для дружественных стран Латинской Америки, Африки и Азии.

«В этих странах сейчас активно развиваются инфраструктурные проекты в области обращения с отходами, опреснения, добычи и очистки воды, а также в сфере энергосбережения и производства энергии», — добавил Хромушин.

В этом году прием документов в магистратуру «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» проводится до 20 июля. Дополнительная информация о программе размещена на сайте одинцовского филиала МГИМО.

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