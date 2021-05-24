Выпускниками в 2021 году стали 112 тысяч школьников Подмосковья — губернатор
В этом году школы Подмосковья окончат 112 тысяч учеников. На прошлой неделе у них прошли последние звонки, а теперь предстоят экзамены. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил подростков и педагогов с этим событием на заседании с областным правительством.
«Все это очень важные и волнительные события, поэтому я хочу и поблагодарить преподавателей, которые весь год готовили ребят. А ребятам пожелать успешного прохождения экзаменов, поступления в колледжи, институты», — сказал губернатор.
Он отметил, что девятиклассники уже начали сдавать экзамены, а одиннадцатиклассники готовятся к сдаче ЕГЭ.
«Это важный этап для оценки нашей системы образования. Очень надеюсь, что в этом году наши школьники, а у нас 970 тысяч школьников, также порадуют нас своими успехами», — сказал губернатор.
Воробьев добавил, что несмотря на ограничения из-за коронавируса, подмосковные школьники показывают хорошие результаты.
В пятницу, 21 мая, Андрей Воробьев побывал на последнем звонке у выпускников Тучковской школы №1.