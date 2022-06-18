Выпускникам военной академии ракетных войск вручили дипломы в Балашихе

Более 250 курсантов получили дипломы Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Кроме того, курсанты получили лейтенантские звезды.

В стенах академии также повышали квалификацию офицеры из разных родов войск. На торжественной церемонии им присвоили новые звания. Поздравил выпускников командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Вы получили основательные знания, которые станут крепким фундаментом вашей успешной службы и дальнейшего профессионального роста», — отметил Каракаев.

Дипломы с отличием и медали Минобороны России за высокие показатели в учебе получили более 130 выпускников.

Военная академия РВСН была основана в 1820 году и ведет свою историю от офицерских классов Артиллерийского училища. За это время академия воспитала 193 кавалеров ордена Святого Георгия и 128 героев Советского Союза.