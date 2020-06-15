Выпускникам школы №3 в Истре торжественно вручили аттестаты. Но с соблюдением мер безопасности

Внешний вид выпускников — традиционно-расслабленный. Карантин повлиял: у девочек с бантами прекрасно сочетаются белоснежные кеды — в специально отведенном для ног кругу на асфальте. Хоть самоизоляция и исключает живое общение, виртуально ребята оставались на связи.

«Мне кажется, они все равно замечательно провели даже те последние два месяца вместе. Постоянно онлайн, постоянно какое-то общение», — делится отец одного из выпускников Дмитрий Огарев.

Но расслабиться школьникам вряд ли удавалось. Поколение хоть и живет в интернете, но такой формат образования был в новинку всем.

«Времени стало намного больше, чтобы подготовиться. Но заставить себя намного тяжелее. Потому что нет человека в виде репетитора, который будет над тобой стоять», — делится выпускник школы № 3 Даниил Огарев.

Несмотря на это, учеба не сдала, семь выпускников получили аттестаты с отличием — в истории школы такое впервые.

«Даже если бы не было вот этого дистанционного обучения, у них все равно были бы аттестаты с отличием. Сейчас перед ними стоит большая задача сдать экзамены, чтобы успешно поступить», — отметила директор школы № 3 Ирина Малых.