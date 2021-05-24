Подмосковным выпускникам напомнили, что взять на ЕГЭ

Паспорт и гелиевая ручка с черными чернилами — это первое, что выпускникам потребуется взять в собой на ЕГЭ. Об этом напомнили в Министерстве образования Подмосковья.

Первый единый государственный экзамен ребята напишут уже 31 мая.

«На единый государственный экзамен 11-классникам нужно взять паспорт, гелиевую ручку с чернилами черного цвета», — сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, выпускникам не помешает и легкий перекус — его тоже можно взять с собой.

Идеально подойдет плитка шоколада. На экзамене детям будет предложена вода Ирина Каклюгина.

При этом, например, на экзамен по математике посоветовали взять свою линейку, на ЕГЭ по химии — непрограммируемый калькулятор.

«На географию рекомендуется взять линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор, а на физику — линейку и непрограммируемый калькулятор», — добавила Каклюгина.

Ранее она рассказала, что ОГЭ в Подмосковье сдадут более 77 тысяч выпускников.