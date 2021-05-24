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    24 мая 2021, 15:25

    Подмосковным выпускникам напомнили, что взять на ЕГЭ

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Паспорт и гелиевая ручка с черными чернилами — это первое, что выпускникам потребуется взять в собой на ЕГЭ. Об этом напомнили в Министерстве образования Подмосковья.

    Подмосковным выпускникам напомнили, что взять на ЕГЭ

    Первый единый государственный экзамен ребята напишут уже 31 мая.

    «На единый государственный экзамен 11-классникам нужно взять паспорт, гелиевую ручку с чернилами черного цвета», — сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

    По ее словам, выпускникам не помешает и легкий перекус — его тоже можно взять с собой.

    Идеально подойдет плитка шоколада. На экзамене детям будет предложена вода

    Ирина Каклюгина.

    При этом, например, на экзамен по математике посоветовали взять свою линейку, на ЕГЭ по химии — непрограммируемый калькулятор.

    «На географию рекомендуется взять линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор, а на физику — линейку и непрограммируемый калькулятор», — добавила Каклюгина.

    Ранее она рассказала, что ОГЭ в Подмосковье сдадут более 77 тысяч выпускников.