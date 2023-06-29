Подмосковье 29 июня 2023, 09:55 Выпускник школы искусств в Лобне Станислав Корчагин выступил на международном конкурсе имени Чайковского

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Выпускник школы искусств в Лобне выступил на международном конкурсе имени Чайковского. Пианист Станислав Корчагин вышел в решающий 3-й тур.

В финале встретятся восемь пианистов, в их числе четверо конкурсантов из России. Победители станут известны 30 июня.

Один из участников конкурса — Станислав Корчагин начал заниматься музыкой в детской школе искусств Лобни. Его наставником была преподаватель по классу фортепиано Нина Павлова. Она воспитала многих лауреатов творческих конкурсов, связавших свою жизнь с музыкой.

Затем Станислав окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных под руководством профессора Татьяны Зеликман. Он прошел ассистентуру-стажировку и стал преподавателем.

Сейчас он является лауреатом международного конкурса Всемирной ассоциации преподавателей фортепиано, международного конкурса пианистов в городе Прочида, международного конкурса фортепианной музыки «Премия Скрябина» в Гроссето. Также Станислав выступал в серии концертов Kawai в Германии, участвовал в фестивале «Лики современного пианизма» в Мариинском театре и фестивале Шопеновского общества Германии в Дармштадте.

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