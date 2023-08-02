Подмосковье 02 августа 2023, 13:10 Выпускник колледжа в Серпухове Марк Трошин установил мировой рекорд по плаванию ГАПОУ МО "Губернский колледж"

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На I летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Уфе выпускник отделения «Физическая культура» Губернского колледжа из Серпухова Марк Трошин установил мировой рекорд по плаванию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Представитель Подмосковья занял первое место в дисциплинах «50 метров на спине» и «комбинированное плавание 4×100 метров». Также спортсмен отличился в комплексной эстафете. По итогам соревнований на счету выпускника Губернского колледжа шесть золотых и две серебряные медали.

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«Поздравляем Марка с блестящими результатами! Колледж может гордиться своим выпускником», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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