Подмосковье 30 июня 2023, 13:23 Выпускник из Долгопрудного Дмитрий Гришин набрал 100 баллов по трем предметам ЕГЭ Физтех-лицей им. П.Л.Капицы

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Выпускник Физтех-лицея имени Капицы Дмитрий Гришин набрал 300 баллов на ЕГЭ. Ученик получил максимальный балл по профильной математике, информатике и русскому языку. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Дмитрий является призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике и экономике, а также олимпиад «Ломоносов» и «Росатом». Молодой человек планирует поступать в МФТИ.

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На данный момент в Подмосковье два выпускника набрали 100 баллов по трем предметам, 37 — по двум предметам и 584 ребят получили максимальный балл по одному предмету.

«Результаты действительно впечатляющие. Ожидаем баллы ЕГЭ по немецкому, китайскому и испанскому языкам», — добавила Каклюгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников региона с высокими результатами ЕГЭ.

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