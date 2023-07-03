Подмосковье 03 июля 2023, 17:49 Выпускник физтех-лицея в Долгопрудном Роман Бурцев набрал 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам Пресс-служба Министерства образования МО

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Выпускник физтех-лицея имени П. Л. Капицы из Долгопрудного Роман Бурцев набрал суммарно максимальные 300 баллов по трем предметам на Едином государственном экзамене. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Учащийся набрал максимальные 100 баллов по трем дисциплинам: профильной математике, физике и русскому языку. Это уже третий трехсотбалльный результат в Московской области», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В этом году Роман выиграл золотую медаль Азиатской олимпиады по физике. Молодой человек увлекается этой наукой с пятого класса, а в седьмом классе школьник стал активным участником олимпиадного движения. Среди его достижений также несколько серебряных медалей олимпиад, в том числе и международного уровня.

«На данный момент в Подмосковье 600 стобалльников и 37 учащихся, набравших 100 баллов по двум предметам. Достойные результаты, поздравляем выпускников и желаем им поступления в вузы», — добавила вице-губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с высокими результатами ЕГЭ. Он также спросил у ребят, какие вопросы их беспокоят и каких целей они хотят добиться в жизни.

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