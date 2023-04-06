Подмосковье 06 апреля 2023, 08:53 Выпускающая хлебобулочные изделия компания из Балашихи откроет новые цеха и расширит производство

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Компания «Империя еды» из Балашихи планирует расширить производство хлебобулочных изделий. В новом здании откроют дополнительные цеха.

Производство выпускает 20 видов изделий — хлеб, пирожки, блины, сэндвичи, булочки. Качество продукции уже оценили крупные торговые сети «Азбука вкуса», «ВкусВилл» и «Перекресток». Компания из Балашихи стала их поставщиком.

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Сегодня в компании три цикла производства и 15 цехов, где трудятся более 100 человек. Ежедневно «Империя еды» отгружает от восьми до 10 тонн продукции. Только за 12-часовую смену в цехах производят более 30 тысяч пирожков.

Заместитель главы администрации городского округа Балашиха Филипп Науменко посетил производство с рабочим визитом. Руководство компании поделилось планами по расширению — новые цеха запустят еще в одном здании площадью тысяча квадратных метров.

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